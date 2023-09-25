إصابة 8 أشخاص في حريق منزل بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز بطهطا

شهدت قرية الحاجر بمشطا دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج إندلاع حريق في منزل بسبب تسرب الغاز من اسطوانة بوتاجاز وانفجارها نتج عنه 8 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج الجامعي وطهطا العام وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بنشوب حريق في منزل بناحية حاجر مشطا دائرة المركز ووجود مصابين.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق في منزل بناحية حاجر مشطا دائرة المركز بسبب تسرب الغاز من اسطوانة بوتاجاز وانفجارها.





نتج عنه إصابة كلا من: الطفل " س . ج" 4 سنوات بحروق من الدرجة الثانية و"هـ . م" 65 سنة عامل بحروق من الدرجة الثانية و"ب . ع" 50 سنة ربة منزل بحروق من الدرجة الثانية، و"إ . ح" 24 سنة ربة منزل بحروق من الدرجة الثانية والطفلة "د . ح" بحروق من الدرجة الثانية، و الطفل "د . ح" 12 سنة طالب بحروق من الدرجة الثانية و "ح . هـ" 18 ربة منزل سنة مصابة بحروق من الدرجة الثانية والطفلة "د . ب" مصابة بحروق من الدرجة الثانية.





تم تحويل 4 مصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وتم الإبقاء على 3 مصابين داخل مستشفى طهطا العام وتم التصريح بالخروج لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات بالخروج واستكمال العلاج بالمنزل .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .