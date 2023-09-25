جامعة أسيوط تدعم خطط التنمية المستدامة وجهود الدولة لتنمية المجتمع والاقتصاد الوطني

عقد مجلس جامعة أسيوط، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومستشارو رئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية، إلى جانب استعراض اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولى مع الجامعات الأجنبية، والعربية التى تنفذها الجامعة وفق استراتيجيتها.

وفى مستهل الاجتماع، قدم مجلس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكبار رجال الدولة، والقوات المسلحة، والمواطنين؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، والاحتفال بنصر أكتوبر، داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة عينا بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ومن المقرر ان تطلق الجامعة عدد من الفاعليات المهمة احتفالاً بالذكرى ال 50 لمعركة استرداد العزة والكرامة.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوى، تحية شكر وتقدير لأعضاء الكادر الأكاديمى والإدارى بالجامعة؛ لما قدموه من عمل مخلص ودءوب فى إطار استعدادات الجامعة لبدء العام الجامعى الجديد 2023/2024 ، متمنياً عاماً موفقاً للجميع.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوى، الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق بالجامعة لصدور القرارات الجمهورية بتعيينهم رسمياً، كما رحب بالدكتورة صفاء الأستاذة بقسم باثولوجيا الفم والوجه والفكين والقائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، والدكتور خالد صلاح أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة والقائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة لإنضمامهما حديثاً لإعضاء مجلس الجامعة فى إطار تكليفهم بمهام منصبهما كعمداء للكليتين.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة والمتضمنة: استمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت، ولتأكيد على أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، والإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والتى تبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، وتنتهى في الخميس 4 يناير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وينتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

كما استعرض الدكتور أحمدالمنشاوى، حزمة أخرى من توجيهات المجلس الأعلى للجامعات والتى شملت: تفعيل دور الجامعات في المُشاركة الفعالة لدعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك عقد بروتوكولات تعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والوصول إلى مُخرجات تدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، وتفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، وكذلك تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والعمل على زيادة الإنتاج البحثي بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية، والاستفادة منه في تنمية خدمة الصناعة وقطاعات الإنتاج.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة للجامعة خلال شهر أغسطس، وفي مقدمتها توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان في مجال الدراسات العليا، وتكريم جامعة أسيوط في مسابقة MOSAID كأفضل جامعة على مستوى إقليم وسط الصعيد في الابتكار والتعاون مع الصناعة، وكذلك تكريم جامعة أسيوط لفوزها في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، كما شهد رئيس جامعة أسيوط مبادرة وزارة التعليم العالي EGYAID للترويج للسياحة التعليمية وجذب الوافدين، وشهد الدكتور المنشاوي افتتاح فعاليات يوم " كن مستعدا التوظيفي" بحضور وزيري التعليم العالي والعمل.

واستعرض الدكتور أحمد المنشاوى، خلال أعمال المجلس، النسخة النهائية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للإطار العام الاسترشادي المُحدث للوائح كليات الطب البشري بالجامعات، كما وجه المجلس بسرعة إرسال اللوائح الجديدة بعد تعديلها حتى يتسنى الموافقة عليها.

وأكد المجلس على حصول طلاب دبلومات الدراسات العليا على دورات التحول الرقمى، ويطبق هذا القرار على الطلاب الذين سيتم قيدهم لدبلومات الدراسات العليا المهنية اعتباراَ من شهر سبتمبر 2023.

ووافق المجلس على أن تعد شهادة ( ELPT ) صالحة لمدة ثلاث سنوات لاستفياء الغرض المطلوب منها فقط فى حال كون الشهادة شرطآ للقيد أو تسجيل موضوع البحث فقط.



كما وافق مجلس الجامعة على قبول الطلاب الحاصلين على البكالوريوس بنظام التعليم المفتوح للقيد بدبلومات كلية تكنولوجيا صناعة السكر و الصناعات التكاملية للعام الجامعى 2023/2024.

ووافق المجلس على الخدمات التي تقدمها جامعة أسيوط لحامل كارت الخريجين بتخفيضات على ممارسة الأنشطة بالقرية الأولمبية، والاشتراك فى المؤتمرات والندوات وورش العمل التى تنظمها الجامعة، والدورات التدريبية، والإقامة بالمدن الجامعية وقطاع الوفود حسب المتاح، والنوادى الصيفية، والوجبات التى يقدمها المطعم المركزي، كما وافق المجلس على تطبيق اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج الدبلوم العام لكليات التربية بالجامعات المصرية اعتبارا مو العام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.

واستعرض المجلس تعديل القواعد و المعايير والنقاط الأولية لإطلاق أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس على المبانى والقاعات الدراسية و التى شملت فى حالة أن يكون إسم عضو هيئة التدريس هو رئيس الجامعة أو نائبه أن يكون قد أحدث فى عهده تطويراَ ملموساَ إنشائياَ و علمياَ ذو مرود واضح ولا يجوز اطلاق اسمه على أى منشاَ ما دام متقلد المنصب، و فى حالة أن يكون عميد كلية يجب أن يكون من الرواد العلميين ومن المؤسسين للكلية أو الوحدة أو المنشأة، وعند اختيار أحد أعضاء هيئة التدريس يجب أن يكون له بصمات واضحة وخدمات جليلة لها مردود في تطوير المنشأ ويكون له تميز أكاديمى وانتاج علمى أهله للحصول على أحد جوائز الدولة، ويجوز اطلاق اسم عضو هيئة التدريس ممن لهم انجازات أكاديمية مميزة على احدى القاعات، أو أحد مبانى الجامعة فضلاَ عن إطلاق اسمه على أحد قاعات أو مبانى أو مدرجات الكلية، ويجوز اطلاق أكثر من عضوء هيئة تدريس على نفس المبنى أو القاعة.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع خدمة المجمتع و تنمية البيئة بشأن النظر فى شروط منح التصاريح الشخصية لدخول الحرم الجامعى للعام 2023/2024 ، تمديد العمل بملصقات دخول الحرم الجامعى لمدة عام أخر .

واعتمد المجلس عدداَ من برتوكولات التعاون والتحالفات الإقليمية والدولية مع عدد من الجامعات و المراكز والمؤسسات البحثية والشركات من ضمنها برتوكول إلحاقى تعاون مشترك بين كلية التجارة بالجامعة وكلية تجارة جامعة أسوان، وبرتوكول تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومعهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى، وبرتوكول للتعاون بين كلية تكنولوجيا صناعة السكر و الصناعات التكاملية بالجامعة وشركة النيل للسكر، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعة أتاتورك بتركيا و جامعة أسيوط.

ووافق مجلس الجامعة على مشروع اللائحة الموحدة للإسكان الإدارى بالجامعة، واشاد المجلس بالخدمة الطبية المقدمة من صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.

ووجه مجلس الجامعة الشكر إلى الدكتور محمد بديوى أستاذ التوليد و أمراض النساء بجامعة كولومبيا البريطانية ، لتبرعه بمبلغ (274) ألف دولار فى صورة (113) عنصر من مسلتزمات طبية وأجهزة (حقن مجهرى ، تجهيزات معامل ، وأدوات تعليمية ) لمستشفى صحة المرأة الجامعى وكذلك معامل العلوم و الصيدلة ، وأعرب رئيس الجامعة عن شكره و تقديره لأحد أبناء كلية طب جامعة أسيوط المتميزين والتى تفخر الجامعة بهم دائما ، مشيراَ الى اسهامات الدكتور محمد بدوى الرائدة لخدمة القطاع الطبى والتى من ضمنها عقده لبرتوكول تعاون مشترك مع عدد من الجامعات الدولية لتدريب الأطباء أون لاين فى تخصص النساء و التوليد.

وفيما يتعلق بموضوعات جامعة أسيوط الأهلية، وافق مجلس الجامعة على توصيف برنامج مرحلة بكالوريوس الطب و الجراحة (نظام الخمس سنوات _نقاط معتمدة ) بكلية الطب جامعة أسيوط الأهلية على أن تطبق اللائحة الجديدة على طلاب الفرقة الثانية بالجامعة الأهلية.

كما وافق المجلس على تعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بمختلف كليات الجامعة واعتماد اللوائح المنظمة لقطاعات الجامعة وكذلك اعتماد و تعديل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة و كذلك البرامج الدراسية و استكمال المتطلبات لاعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.