ندوة إعلامية عن التغذية السليمة وصحة الأم والطفل بالشرقية

نظم مجمع إعلام الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة أمل رشدي مدير عام المجمع، ندوة إعلامية عن التغذية السليمة وصحة الأم والطفل، وذلك بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية بمدينة الزقازيق.

ويتبع مجمع إعلام الزقازيق؛ قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، ونفذت الندوة احمد صادق الأخصائية بالمجمع، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية.

حاضر باللقاء الدكتورة عايدة عطية مقرر المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وأوضحت أن التغذية السليمة هي الاساس للحياه الصحية والمتوازنة، والتغذية الجيدة والسليمة مهمة للحفاظ على صحة الأم والطفل، موجها بنوعية الطعام الجيد الصحي وكميته، والذي يتكون من البروتينات، وينصح بالحصول عليها من اللحوم الخالية من الدهون مثل "الدجاج، والاسماك، اللحوم، والبقول" والكربوهيدرات مثل الخبز والحبوب والبطاطا والارز.

وأشارت إلى أهمية الحصول على الدهون مثل زيت الزيتون والمكسرات، وتجنب الدهون المشبعة، مع الاهتمام بمنتجات الألبان مثل الزبادي والحليب، والحصول على الخضروات والفاكهة، مع تجنب المضاف اليها السكر، والاهتمام بالمكملات الغذائيه مثل الحديد للوقاية من الاصابة بأنميا، ونحصل عليه من الكبدة والسبانخ والباذنجان والموز، والورقيات ذات اللون الغامق، وأيضا حمض البوليك والكالسيوم.

وطالبت بالاهتمام بطهي الطعام واللحوم جيدا، وغسل الفاكهة والخضروات، وتجنب الأطعمة المقلية والمصنعة، وملائمة كميات الغذاء للاحتياجات الشخصية، حيث أن كمية الغذاء التي تحتاجها المرأه تتعلق بسنها ونشاطها البدني وبحالتها الصحية، وينصح بالتقليل في استهلاك الملح يوميا وشرب المياه بكمية كافية، وبالتالي التغذية السليمة للأم ينتج عنه طفل سليم معافي.