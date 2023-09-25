الإيقاع بـ 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

كما تمكنت من ضبط حاصل على دبلوم وشريك بمحل، لقيامهما بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى بالغربية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.