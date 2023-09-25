الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بـ 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

 

ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر

ضبط صاحب مخبز لتصرفه في 600 كيلو دقيق بالفيوم

 

كما تمكنت من ضبط حاصل على دبلوم وشريك بمحل، لقيامهما بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى بالغربية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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