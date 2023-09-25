الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مدير شركة سياحة بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

 

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (5 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (مدير بإحدى شركات السياحة - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج - على خلاف الحقيقة - .. مما مكنه من الإستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه)، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة سوهاج وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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