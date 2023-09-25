بيريز يعقد اجتماعًا عاجلاً مع أنشليوتي

عقد فلورنتينو بيريز المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، جلسة عاجلة مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي ، عقب الهزيمة التي تلقاها فريقه بثلاثية مقابل هدف أمام أتليتكو مدريد لحساب الجولة السادسة من الدوري الليجا.





وبهذه النتيجة، توقف رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في الترتيب الثالث، بينما رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط، محتلاً المركز الخامس بينما يتصدر برشلونة الليجا برصيد 16 نقطة.



وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأثنين ، إلى أن بيريز توجه إلى غرف ملابس ريال مدريد عقب لقاء الأمس ، وقام بعقد جلسة طارئة مع الإيطالي أنشيلوتي لمعرفة أسباب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ريال مدريد.

وأضافت ، المدرب الإيطالي أخبر بيريز بتحمله كامل المسئولية في هزيمة الفريق دون أية تبريرات ، مشيرًا إلى أن الأهداف جاءت عبر أخطاء دفاعية كان من السهل تجنبها.

وقدم أنشيلوتي وعدًا إلى بيريز بتحسين الأداء المواجهات المقبلة ، وتفادي الأخطاء السابقة.



وحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً كبيراً على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ديربي العاصمة الاسباني التي أقيمت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.



سيناريو اللقاء ..

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة وحماسية منذ الحظات الأولى، وبدأ أتليتكو مدريد اللقاء بغط هجومي مباغت أربك دفاعات الميرينجي.

وعند الدقيقة الرابعة ترجم موراتا هذا الضغط ونجح في تسجيل أول أهداف أتلتيكو مدريد في المباراة.

وواصل فريق أتلتيكو مدريد تفوقه وسيطر بشكل واضح على مجريات العب مستغلاً تراجع أداء لاعبي ريال مدريد.

وعند الدقيقة 19 نجح اللاعب الفرنسي انطوني جريزمان في إضافة ثاني اهداف اتلتيكو مدريد لتصبح النتيجة 2-0.

تماسك ريال مدريد وحاول العودة في اللقاء سريعاً بتسجيل هدف على الأقل قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول.

تبادل الفريقين السيطرة والاستحواذ على وسط الملعب حتى نجح المخضرم توني كروس في تسجيل هدف تقليص الفارق لريال مدريد.

مرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط دون خطورة تذكر على كلا المرميين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-1.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني للمباراة حيث بدأ أتلتيكو مدريد بضغط هجومي قوي أسفر عن هدف ثالث سجله الفارو موراتا بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط.

وواصل اتلتيكو تفوقه وكاد هيرموسو ان يضيف الهدف الرابع إلا أن رأسيته مرت فوق العارضة، ثم رد تشواميني بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

سيطر ريال مدريد على الـ 20 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة وسدد فالفيريديكرة قوية مرت إلى خارج المرمى ثم كاد دياز ان يقلص الفارق إلا أن الحارس أوبلاك تصدى لكرته بثبات.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الثاني دون خطورة تذكر على كلا المرميين لتنتهي المباراة لصالح أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1.