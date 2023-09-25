نيمار يقود مثلث الرعب.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الجبلين اليوم

يستعد فريق الهلال السعودي لمهمة جديدة مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق الجبلين ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي يحمل الهلال لقبها، ويحتضنها ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الهلال ضد الجبلين

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ناصر الدوسري – محمد جحفلي – حسان تمكتبي – محمد البريك.

في الوسط: سلمان الفرج – روبن نيفيز – محمد كنو.

الهجوم: نيمار – عبد الله الحمدان – ميشيل ديلجادو.

موعد مباراة الهلال ضد الجبلين في كأس الملك السعودي

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الجبلين في كأس الملك السعودي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة الهلال والجبلين في كأس الملك السعودي عبر قنوات “SSC”.

تعادل الهلال في مباراتين متتاليتين، أولها أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا، والثانية أمام ضمك في الدوري السعودي.

ويبحث فريق الهلال السعودي لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره بعدما تعادل في أخر مباراتين متتاليتين، أولها أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا، والثانية أمام ضمك في الدوري السعودي.

يثذكر أن فريق الهلال حصد لقب كأس الملك في الموسم الماضي للمرة العاشرة في تاريخه، حيث فاز على الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في شهر مايو.