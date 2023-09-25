بيك الباتروس للفنادق تحتفل بالعيد السنوى الحادى و الثلاثون داخل السوق المصرى للسياحة

احتفلت أمس مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية بالعيد السنوى الحادى والثلاثون داخل سوق السياحة المصرية

الجدير بالذكر ان رحلة كفاح رجل الآعمال الوطنى كامل أبو على بدأت بأفتتاح منتجع السويسرية المعروف حاليا بمنتجع بيتش الباتروس بالغردقة فى ٢٤ سبتمبر ١٩٩٢ وأستمرت الرحلة حتى وصل عدد المنتجعات لرقم ٣٠ منتجع داخل مصر والمغرب فى اقوى المقاصد السياحية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ومراكش و اغادير ووصلت عدد غرف المجموعة الآن لما يزيد عن ١٤ الف غرفة فندقية و أكثر من ١٢ الف موظف وشريك فى النجاح .

وقد أكد رجل الاعمال كامل ابو على بأن ما وصلت اليه المجموعة من نجاح وتطور يشرف قطاع السياحة المصرية فى كل الاسواق العالمية يرجع لتعاون وتضافر جهود كل المديرين والعاملين داخل المجموعة وبالطبع يرجع ايضا لولاء نزلاء منتجعات بيك الباتروس على مدى ال ٣١ عام الماضيين من كل جنسيات العالم .

وفى نفس السياق .. اكد ابو على بأن المجموعة حصدت اغلب الجوائز العالمية فى عام ٢٠٢٣ من كبرى شركات السياحة ومواقع حجوزات الفنادق العالمية