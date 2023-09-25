دبلوماسي أمريكي من الإسكندرية: نتعاون مع مصر فى مجال التعليم ومنع تهريب الآثار

قال روبن هاروتونيان، الوزير المفوض للشؤون الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن بلاده تتعاون مع مصر في مجال التعليم مشيرا إلى وجود عدد من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الأمريكية للمصريين، فضلا عن برامج التبادل الدراسي وطلاب مدارس المتوفقين «stem schools»، بما سيكون له فائدة في مجال التعليم.

وأشار «هاروتونيان» خلال لقاء صحفي على هامش زيارة أجراها للإسكندرية، إلى اهتمام الجانب الأمريكي بمجال الحفاظ على التراث في مصر لافتا إلى وجود بعض المشروعات التي تجرى في هذا الشأن بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وأضاف الوزير المفوض بالشؤون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأمريكية، أنه يوجد تعاون مع مصر للحفاظ على التراث ومنع تهريب الآثار المصرية بالخارج.

كما لفت إلى اهتمام بلاده بقضية تغير المناخ والتعاون مع مصر في هذا الشأن، لاسيما بعد استضافة شرم الشيخ مؤتمر المناخ COP27، مشيرًا إلى أنه من المقرر قدوم متحدث أمريكي خاص بالبيئة لمصر الأسبوع المقبل، للحديث عن بعض القضايا المتعلقة في هذا الشأن.

وأضاف «هاروتونيان» أن زيارته تعد الأولى التي يجريها لمحافظة الإسكندرية منذ تولي مهام عمله بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، لافتا إلى أن زيارته تتضمن لقاءات مع أساتذة جامعيين بجامعة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية ومكتبة الإسكندرية وعدد من رواد الأعمال في مجالات مختلفة بما يعزز العلاقات المصرية الأمريكية خاصة، وذلك فضلا عن التعاون في المجال الإعلامي والتفاعل بشكل أكبر مع الصحافة حتى يكون هناك نوع من الشفافية بما يظهر مدى عمق العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر عن طريق وسائل الإعلام.

وأبدى الوزير الأمريكي المفوض للشئون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأمريكية، رغبته في زيارة عدد من محافظات مصر في الصعيد والدلتا وغيرها من المدن لإجراء عدد من اللقاءات مع الصحفيين والتعريف بالمجالات التعليمية المختلفة وقوة العلاقة بين البلدين.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت توقف في عدد من الأنشطة خاصة بعد أزمة انتشار كورونا ولذلك لم يكن هناك تواجد على الشكل المطلوب، ولكن هناك رغبة في التفاعل بشكل أكبر وزيارة الوفد الدبلوماسي الأمريكي للإسكندرية تعد أحد أشكال هذا التفاعل.

وصف «روبن هاروتونيان» الوزير المفوض للشؤون الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، الجهود التي تبذلها مصر لتقديم المساعدات لكل من ليبيا والمغرب على خلفية زلزال المغرب والإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وخلف قتلى وجرحى، بـ«الشيء العظيم».

وأكد «الوزير المفوض» أن العلاقات المصرية الأمريكية وطيدة ومهمة جدا، ونتطلع لتعزيز التعاون على كافة الأصعدة، والتعاون في المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها.

وأضاف «هاروتونيان» أن مصر لها موقع استراتيجي ومكانة مهمة، سواء في منطقة حوض البحر المتوسط أو في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن هناك تطلعات لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب المصري، بما يحفز الشراكة بين الجانبين ويساعد على نموها بصورة أكبر.

وأوضح انه بالنسبة للتعاون في مجال التعاون والنمو الاقتصادي فإنه يرتكز على ٤ محاور، هي «ريادة الأعمال، تحفيز أنشطة المرأة، مدارس ستيم للمتوفقين، وتعليم اللغة الإنجليزية» لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تلك المحاور في الفترة القادمة في سبيل تنمية الاقتصاد المصري.