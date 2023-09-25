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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"ولد الهدى" عنوان ملتقى الهناجر الثقافي.. غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

 يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان "ولد الهدى" فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، وذلك احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

 

ضيوف الملتقى فضيلة الشيخ الدكتور محمد داوود من علماء الأزهر الشريف وأستاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس، فضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم رضا من علماء وزارة الأوقاف، الدكتورة ولاء محمد أستاذة التاريخ الإسلامي، الشاعر أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر .

 

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تتضمن أغانى وابتهالات دينية، تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني .

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