الأمن يتصدى لمحاولة تهريب عملات أجنبية
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيدة حال محاولتها تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
وتمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط سيدة بحيازتها مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة بين طيات الملابس وداخل نعل حذاء بحقائبها بالمخالفة للقانون.
وبمواجهتها قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.