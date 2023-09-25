الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن يتصدى لمحاولة تهريب عملات أجنبية

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيدة حال محاولتها تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

 

ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر

ضبط عاطل بسبب الاتجار بالمواد المخدرة

 

وتمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط سيدة بحيازتها مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة بين طيات الملابس وداخل نعل حذاء بحقائبها بالمخالفة للقانون.

 

وبمواجهتها قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

مواد متعلقة

إحباط ترويج كمية من اللحوم مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط 264 قضية مُخدرات و175 قطعة سلاح ناري

ضبط ‏79227 مخالفة مرورية متنوعة

كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بأسيوط

الداخلية تشن حملة أمنية مُكبرة في أسوان ودمياط

كشف ملابسات العثور على جثمان سائق "توك توك"بالقليوبية
الجريدة الورقية