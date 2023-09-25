مع اقتراب العام الدراسي.. أخطاء شائعة يقع فيها الطلاب

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي، حيث يوجد بعض الأمور التي يقوم بها الطالب بحسن نية، وبعض المفاهيم الخاطئة التي يمارسها، ولكنها قادرة على أن تضره فيحدث عكس ما يريده.

وبالطبع كل أسرة لا تريد سوى أن ينجح ابنها بكل سهولة دون الوقوع في أي أخطاء تعيقه عن دراسته، حيث يوجد مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب في العام الدراسي.

وترصد "بوابة الوفد" في التقرير التالي الأخطاء التي تعيق الطالب عن دراسته

عدم تناول وجبة الإفطار

من المعروف أن وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يحصل على الشخص وخاصة الطالب، وبرغم ذلك قد لا يتناولها بعض الطلاب المراهقين طوال العام الدراسي، وعدم تناول وجبة الإفطار يفقد التركيز والانتباه، مما يجعل الطالب غير قادر على تحصيل المواد الدراسية بشكل صحيح وسهل.

إتمام الدروس بجوار الهاتف

في عصر التكنولوجيا لا يستغنى أي طالب عن هاتفه المحمول طوال الوقت، وقد يعتقد الطالب أنه قادر على التركيز في أداء أكثر من مهمة في وقت واحد، مثل القيام بالمهام الدراسية مع النظر في الهاتف المحمول، ولكن هذا أمر صعب بل مستحيل فلا أحد قادر على التركيز في أكثر من شيء في وقت واحد، مما يجعل الطالب يهدر طاقته ووقته مع تقليل إنتاجيته في تحصيل الدروس.

المراجعة مع الموسيقى

يعتقد الطالب أن المذاكرة وهو يسمع الأغانى المفضلة له هو أمر جيد، ويساعد على القدرة على المذاكرة ومراجعة الدروس بشكل جيد، ولكن سماع الموسيقى يكون قادر على تحسين المزاج ولكن الأمر أن عند المذاكرة لا يكون الطالب قادر على التركيز في الدروس وهو يسمع الموسيقى مع كلمات الأغانى، مما يجعله غير قادر على الأداء الدراسة بشكل أفضل.

ترك المهام الصعبة للنهاية

بالتأكيد كل ما كانت المهمة صعبة تحتاج للمزيد من الوقت والطاقة والتركيز لإنجازها، ولهذا على الطالب أن يقوم بالمهام الصعبة في حوالى الساعة العاشرة صباحاً، مما يكون العقل منتبه بشكل كبير، أما إذا قام الطالب باسترجاع الدروس المهمة في وقت بعد ذلك مثل الأوقات المسائية، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة لأن التركيز يكون في الوقت الصباحى أفضل.

كتابة ما يقول المعلم في الفصل

عند حضور الطالب في الفصل، فقد يدون كل ما يقوله المعلم بشكل حرفى، ولكن هذا الأمر غير فعال، لأن يعتبر ذلك الأمر أمر سطحى، ولكن يجب على الطالب أن يسمع الحديث ويحتفظ به في عقله ويعالجه بطريقة تجعله قادرًا فيما بعد على فهمه عند المراجعة.