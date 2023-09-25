برنامج واحد من الناس يحتفل بالمولد النبوي الشريف.. الليلة

يحتفل الدكتور عمرو الليثي، بالمولد النبوي الشريف، ويلتقي مع الشيخ يسري عزام، وذلك في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين على شاشة الحياة.

ويتحدث الشيخ يسري عزام، خلال الحلقة، عن كيفية الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي ، ويروي حكايات من السيرة النبوية العطرة.

كما يلتقي المنشد إيهاب يونس والمنشد عبد الرحمن بلاله، ويقدما باقة مختارة من اجمل الابتهالات الدينية والمدائح النبوية.

يذاع برنامج واحد من الناس، اليوم، الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويذاع عبر شبكة قنوات الحياة.