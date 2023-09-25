الادارة الازهرية تشكل لجنة لقبول ملفات الطلاب المتقدمين بطلب الدمج بالاسكندرية

قرر رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية تشكيل لجنة القبول لطلاب الدمج بالمعاهد الازهرية مشيرًا لآليات تنفيذ قرار الدمج وقبول ملفات التلاميذ والطلاب المتقدمين بطلب الدمج، ودور لجنة القبول المركزية بالمنطقة في التنسيق مع اللجنة المركزية بقطاع المعاهد، مؤكدًا على عرض طلبات الدمج الخاصة بالصفين الثاني والثالث الثانوي، حيث يبت فيها من خلال اللجنة المركزية للدمج بقطاع المعاهد الأزهرية.

وكان قد ترأس الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا بمديري المراحل التعليمية بالمنطقة وشيوخ المعاهد الدامجة؛ لمناقشة تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن تطبيق الدمج بالمراحل التعليمية، في حضور منسق الدمج بالمنطقة أحمد سمير حافظ.

وأوضح أحمد سمير ضرورة قبول طلبات الدمج وفقًا لنوع الإعاقة، ودرجتها المنصوص عليها، وفقًا لقرار وكيل الأزهر الشريف، مضيفًا أن نظام الدمج سيشمل جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، كما أوضح كافة النواحي الفنية والإدارية للدمج، ورد على مختلف الاستفسارات والأسئلة التي كانت تشغل حيزًا من تفكير الكثير من شيوخ المعاهد المنضمة حديثًا لمنظومة الدمج.

وفى سياق متصل، يواصل البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) الابتدائي بمعاهد اللغات، فعالياته حتى يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2023م، ببيت شباب سموحة؛ ويضم البرنامج مستويات متعددة وفقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلمين.

وقال رئيس المنطقة إن البرنامج يأتي في إطار مواكبة المستجدات في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم.

ودعا المتدربين إلى متابعة التعلم وتنمية أنفسهم ذاتيًّا قائلا: «على المرء العمل على التنمية المهنية المستدامة لنفسه، ومواكبة المستحدثات، لأن عجلة التقدم تسير، وإنه إن لم تتقدم تتقادم».