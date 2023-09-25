الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. "عرفت الهوى" الأربعاء على المسرح القومي

بوابة الوفد الإلكترونية

يقيم البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمسية "عرفت الهوى" فى التاسعة من مساء يوم الأربعاء ٢٧ سبتمبر الجاري على المسرح القومي بالعتبة، ذلك  احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

 

"عرفت الهوى" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت، برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبد السلام، ويستمتع الجمهور بمجموعة من أشهر القصائد فى حب الله ومديح النبى صلى الله عليه وسلم، غناء رحاب مطاوع، ألحان وغناء محمد عزت، مع الصوليست "فريدة أسامة، نورا حسنى" ، كورال "فاطمة سيد، مريم نبيل، أحمد نبيل، نبيل حامد، سعد عادل، حمزة نبيل".

 

الفرقة الموسيقية "عود: داليا حافظ، جيتار : محمد حزين، أورج : سيف وائل، كمان : لواء يحيي، بيز : مصطفي معتز، رق : مصطفي كرم، إيقاع : أحمد علي، قانون : طاهر محمد" ، مصمم إضاءة : أبو بكر الشريف، ديكور : مي كمال، المساعدون :  إيمان صلاح، سامى الوكيل، محمد ممدوح، فاطمة الزهراء"، مخرج منفذ : هالة صلاح .

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