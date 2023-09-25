حالة الطقس في أسيوط اليوم.. العظمى تسجل 38 درجة مئوية

وفقًا لتفاصيل حالة الطقس في أسيوط اليوم، فمن المتوقع أن يكون الجو صافيًا غالبًا. ستكون درجة الحرارة العظمى حوالي 38 درجة مئوية مع درجة حرارة صغرى تصل إلى 21 درجة مئوية. ستكون الرياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كم في الساعة.

رغم ذلك، يجب أن تأخذ الحذر بالنسبة لجودة الهواء حيث يتوقع أن تكون غير صحية. علاوة على ذلك، سيكون هناك مؤشر أشعة فوق البنفسجية معتدل يصل إلى الرقم 4. ستكون الهبّات الهوائية بسرعة تصل إلى 39 كم في الساعة.

تتراوح نسبة الرطوبة من 20٪ إلى 45٪، ودرجة التكثف ستكون حوالي 11 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون نسبة الغطاء السحابي 0٪، والرؤية تقتصر على 1.6 كم. يبلغ أقصى ارتفاع للسحاب حوالي 9100 متر.