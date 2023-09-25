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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمود عبد المغني: فراق أمي وصديقي حسين من أصعب اللحظات في حياتي

الفنان محمود عبد
الفنان محمود عبد المغني

قال الفنان محمود عبد المغني، ان رزق  بأولاد مريم وعمر وعلي واحنا اصدقاء وبحبهم جدا ، واضاف انا عاشق للعائلة والتجمع حول الطعام وطبلية الاكل ، لافتها إلى أن نحله عمر لديه ميول اخراجية وفنية ومن الممكن يكون ممثل.

 

وفي مفاحأة قدم د. عمرو الليثي خلال برنامجه واحد من الناس، هدية عبارة عن طبق كشري وسط فرحة محمود عبد المغني، لافتا إلى انه عاشق للكشري.

 

واشار، : "فراق امي وصديقي حسين من اصعب اللحظات في حياتي ، وكانت وصيته ان يدفن في المقابر الخاصة بي ، وانا كنت عصبي وانا صغير في السن ولكن الان في مرحلة رضا العقل والقلب وهو رضا دائم وهادئ".

 

وفي ختام الحلقة، قال الفنان محمود عبد المغني، : " لو اردت ان اقدم قصة حياتي ساقدمها في عمل فني باسم " مشوار" ، وقدم الدكتور عمرو الليثي درع برنامج واحد من الناس وقناة الحياة للنجم محمود عبد المغني عن مجمل أعماله".

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