المركز الجامعي للتطوير المهني بأسيوط يكرم طلاباً اجتازوا دورة اللغة الإنجليزية

احتفل المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسيوط؛ باجتياز الطلاب اختبار دورة اللغة الإنجليزية، وتم توزيع الشهادات على ( 120 ) طالبًا، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المنشاوي: نستهدف تنمية قدرات طلابنا وزيادة قدراتهم التنافسية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على تنمية المهارات لدى الطلاب، وريادة الأعمال، وتعريفهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل؛ لمواكبة الاحتياجات المستجدة، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لبناء، وصقل شخصية الطلاب، مشيداً بما تمتلكه الجامعة من مراكز، ووحدات تسعى إلي فتح آفاق جديدة؛ لتنمية قدرات الطلاب ، وزيادة قدراتهم التنافسية، وإعدادهم للحياة العملية.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمود عبد العليم؛ كافة القائمين علي المركز ؛ لمجهوداتهم المبذولة ؛ لتأهيل الطلاب، والخريجين؛ لاحتياجات سوق العمل ، ولاكتساب المهارات في كافة الاتجاهات من مهارات اللغة ، وإدارة الوقت ، والعمل بروح الفريق ، مهنئاً كافة الطلاب ؛ لاجتيازهم الاختبار ، وسعيهم في صقل شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، وتبادل الخبرات، والرؤي .

شهد التكريم؛ حضور الدكتورة حنان الحلواني المستشار الأكاديمي للمركز، والدكتور محمد سليمان مصيلحي مدير المركز ، والدكتورة مروة مصطفى نائب مدير المركز ، وبمشاركة عددٍ من طلاب الجامعة .

وأوضحت الدكتورة حنان الحلواني؛ إن المركز أنشئ بالتعاون بين جامعة أسيوط والجامعة الأمريكية، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؛ لخلق روابط بين الجامعات والقطاع الخاص؛ حتى يتم إعداد الطلاب للوظائف المتاحة، مشيرةً إلي أن الهدف الرئي للمركز هو سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل؛ من خلال تنمية المهارات الوظيفية للطلاب، فضلًا عن سعي إدارة المركز إلى مساعدة الباحثين من الطلاب، والخريجين عن فرص عمل؛ للحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم، وخبراتهم، وتحقّق طموحاتهم .

وأضاف الدكتور محمد سليمان؛ أن فعاليات اليوم تضمنت: تسليم شهادات للطلاب المشاركين في الدورة، والذين اجتازوا اختبار دورة اللغة الإنجليزية ، وبلغ عدد الطلاب حوالي (١٢٠ ) طالباً ، موضحاً : إن الشهادات معتمدة من الجامعة الأمريكية.

المركز الجامعي للتطوير المهني بأسيوط يكرم الطلاب الذين اجتازوا دورة اللغة الإنجليزية

المركز الجامعي للتطوير المهني بأسيوط يكرم الطلاب الذين اجتازوا دورة اللغة الإنجليزية