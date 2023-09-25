محمود عبد المغني: أعشق محمد منير وأتمنى تقديم عمل فني عن حياته باسم "مشواري"

قال الفنان محمود عبد المغني، انه لو لم يكن ممثلا كان يتمني ان يصبح طباخ، أعرب عن حبه لوالدته قائلا : “ انا بفوت في الحديد بسببك واهم شئ دعاكي ، ولا انساها ابدا ووقفت ضد خروجي من المدرسة ، وكان نفسها اكون ضابط”.

واضاف الفنان محمد عبد المغني، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي، : "اول مرة اقدم دور في مسرحية والدتي شاهدتني وكانت فخورة وسعيدة بي، وحرصت علي حضور عمل فني يجمعني بالنجمة يسرا لأنها كانت تعشقها".

وتابع ، : "لم اعش قصص الحب في حياتي قبل الزواج ولكن مرة واحدة كنت عايش قصة حب في مرحلة الاعدادي وما كنش حب بس كان احساس زائف وكنت صغير".

وتابع : "انه يحب الكينج محمد منير ويتمني تقديم شخصيته وقام بغناء أغنية لمحمد منير، واتمني ان اقدم عمل فني باسم "مشوار" عن الكنج محمد منير.

واشار الفنان محمود عبد المغني، : “احب زوجتي جدا وجذبتني من اول مرة اشوفها ، وطول الوقت اتغزل فيها، وهي وراء نجاحي ولها رؤية محترمة ، ومع الوقت تعاملت مع ظروفي كممثل”.