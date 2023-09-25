كاسبرسكي تحدث Digital Footprint Intelligence للحماية ضد تطبيقات الهواتف المزيفة

بعد تحديث شركة كاسبرسكي الأخير لخدمتها Digital Footprint Intelligence، رفعت الخدمة من مستوى حماية الشركات من الحسابات المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المزيفة التي تنتحل هوية الشركات في متاجر تطبيقات الهواتف الذكية.



تعد الحسابات والتطبيقات المنتحلة لهويات الشركات الحقيقية تهديداً كبيراً لأمن وسمعة الشركات حول العالم. ففي العام الماضي وحده، اكتشف باحثو كاسبرسكي أكثر من 500 مليون محاولة للوصول إلى مواقع إلكترونية مزيفة، والتي تسمح للمخترقين بمهاجمة وجمع البيانات الحساسة من الضحايا باستخدام أسماء علامات تجارية موثوقة. لذلك، على الشركات المختلفة مراقبة سلامة أعمالها بدقة، خاصة في المصادر العامة على الإنترنت مثل المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية ومتاجر التطبيقات، وذلك لحماية سمعة علامتها التجارية من هجمات انتحال الهوية المحتملة.

ولمواجهة هذا النوع من التهديدات، تقدم خدمة المعلومات الأمنية، Kaspersky Digital Footprint Intelligence، تحاليل مختصة بالتهديدات السيبرانية توفر للشركات معلومات عن بصمتها الرقمية. وبذلك، تسمح الخدمة لمختلف الشركات بمعرفة المخاطر الأمنية ونقاط الضعف المحتملة. يمكّن التحديث الجديد هذه الخدمة من مراقبة، واكتشاف، وإزالة الحسابات المزيفة على منصات Facebook، وSnapchat، وInstagram، وTwitter، والتطبيقات المزيفة في متاجر تطبيقات AppStore وGoogle Play.

ينتحل المخترقون هوية الشركات عن طريق تقليد حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي أو سرقة الحسابات على هذه المنصات أو على متاجر التطبيقات كطريقة بديلة لاستهداف المستخدمين. إذ يمكن للمخترقين بيع المنتجات المقلدة أو التظاهر بأنهم موظفو دعم العملاء في محاولة لاستدراج المستخدمين للكشف عن بياناتهم الحساسة أو زيارة مواقع إلكترونية خبيثة. وقد ينتحل المخترقون شخصية المسؤولين التنفيذيين أيضاً، مما قد يساعدهم في نشر المعلومات المضللة وحملات التصيد الاحتيالي المتقدمة.

للتعامل مع المشهد الأمني الحالي، تساعد خدمة Kaspersky Digital Footprint Intelligence الشركات على تحديد هذه التهديدات وإزالتها قبل أن تؤثر سلباً على عملائها، وعلامتها التجارية، وبالتالي على إيراداتها. حيث تقوم الخدمة بمراقبة المصادر العامة على الإنترنت وتزويد الشركات بمعلومات مفصلة حول الأنشطة الخبيثة التي قد تواجهها.

في وقت سابق من هذا العام، تم تحسين هذه الخدمة من خلال إضافة تنبيهات فورية عن عمليات التصيد الاحتيالي الموجه. ويساعد ذلك على تتبع ظهور مواقع التصيد الاحتيالي التي تستخدم أسماء الشركات التجارية، وخدماتها الرقمية، وعلاماتها التجارية.

في خضم الإعلان عن هذا التحديث، قالت رئيس وحدة معلومات البصمة الرقمية في كاسبرسكي، يوليا نوفيكوفا: "بالاستفادة من ميزة Takedown Service، توفر خدمة Kaspersky Digital Footprint Intelligence للشركات فرصاً أكبر لحماية علاماتها التجارية. وتعمل هذه الميزة، مع المنتجات الأخرى من مجموعة Kaspersky Threat Intelligence، وتدمج بذلك كل خبرتنا لمساعدة الشركات على تحسين وضعها الأمني من خلال توفير معلومات وتحاليل عملية حول التهديدات ونقاط الضعف المحتملة. "

لمعرفة المزيد حول خدمة Kaspersky Digital Footprint Intelligence، يرجى زيارة هذا الموقع.

كما يمكن طلب المزيد من المعلومات حول هذه الخدمة من شركة كاسبرسكي من البريد الإلكتروني التال