محمود عبد المغني: اشتغلت في ورشة طوب وبلاط لمساعدة أسرتي بعد وفاة والدي
قال الفنان محمود عبد المغني، حول نشأته بحي الوراق، ان له ذكريات رائعة وصورة النيل امام المنزل ولعب الكورة وزينة رمضان والاصدقاء ، وحي الوراق جزء منه.
واضاف الفنان محمود عبد المغني، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي: “ انين لم اكن شاطر في المدرسة في سن الايتدائي ورسبت ولم اكن اعرف اقرأ حتي سادسة ابتدائي”.
وعن ذكرياته مع والده قال :" انا ما شفتوش وقد توفي وانا عندي ٨ سنوات وكان يشتغل في شركة ورق وليس لي ذكريات كثيرة بسبب وفاته ، وانا عندي اخ كبير محمد ، واشتغلت في ورشة طوب وبلاط حتي اساعد أسرتي بعد وفاة والدتي ، وكنت باخد ه جنيه وهي اول فلوس احصل عليها وأدينها لامي ، وكنب بحب الكفتة بالارز وكنت بسرقها من امي عشان بحبها".