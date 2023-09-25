الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية ينفذان سلسلة قوافل الخير البيطرية المجانية بالدقهلية وبني سويف

دشنت وزارة الزراعة قافلة بيطرية شاملة فى قرية كفر الدبوسى مركز شربين بالدقهلية وبحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.

عمليات جراحية وعلاج وتحصين

وفى خلال القافلة تم إجراء عمليات جراحية وعلاج وتحصين مجانى لعدد 2200 رأس من الأغنام و150 رأس من الجاموس والأبقار و420 رأس من الأبقار والجاموس و20 من الخيول والحمير و13 كمن الحيوانات الأليفة (الكلاب) و2300 رأس من الدواجن بالإضافة إلى الإرشادات البيطرية التى قام بها فريق الباحثين بالمعهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة تحت عنوان كيف تحمى أسرتك من الأمراض المشتركة.

وفى نفس السياق نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع بنى سويف القافلة البيطرية المجانية الثانية تحت رعاية الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف و النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن بأمانة بنى سويف والقطاع الخاص في قرية صفط رشين -مركز ببا وتم خلال القافلة علاج 40 حالة بها مشاكل تناسلية وحالتان استدعت تدخل جراحة و70 حالة تم علاجها لمشاكل بالمعدة و٧٠ حالة تم علاجها بتجريع مغناطيس و49 تم تجريعها بعلاج للديدان وتم رش الحيوانات المصابة بالطفيليات الخارجية بالمبيد المناسب بالإضافة إلى تنفيذ اختبار حمل لعدد 42 حيوانًا.

القوافل البيطرية المجانية المتخصصة

وأكد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد أن القوافل البيطرية المجانية المتخصصة التى تتم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات لزيارة القرى الأكثر احتياجًا وفحص وعلاج الحيوانات من الأمراض الطفيلية والبكتيرية وحماية الحيوانات من الأمراض الفيروسية والمعدية وكذلك كيفية رعاية الحيوانات والأرشادات للمرأة الفلاحية لحماية الأسرة من الأمراض المشتركة وتطبيق أجراءات الآمان الحيوى فى المنازل خاصة فى تربية الدواجن أهم الأوليات للمعهد وفروعه لدعم المربى الصغير وأخواتنا الأهالى لحماية ثرواتهم الحيوانية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة ونحن مستمرون فى هذا السياق بتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لتحقيق التواصل والتلاحم معهم كما أشار بأنه سيتم زيارات لقرى حياة كريمة فى جميع محافظات مصر من معامل المعهد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية والجهات المختصة ذات الصلة.