الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

القبض على الدمية القاتلة تشاكي في المكسيك.. ما القصة؟

الدمية القاتلة تشاكي
الدمية القاتلة تشاكي

 

في واقعة غريبة، تم احتجاز الدمية القاتلة تشاكي ومالكها، في بلدة في شمال المكسيك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن مالك الدمية، الذي تم تحديده فقط باسم كارلوس، استخدم الدمية الشيطانية لإخافة الناس والمطالبة بالمال.

 

ووُجِهت لكليهما اتهامات بزعزعة السلام وتعريض سلامة الآخرين للخطر.

تعريض سلامة الآخرين للخطر

وشوهدت ضابطة في قسم الشرطة في مونكلوفا بولاية كواهويلا وهي تضحك بينما تحمل السكين الطويلة المأخوذة من تشاكي.

 

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن الضابط الذي قيد تشاكي تم توبيخه لاحقًا لأنه لم يأخذ وظيفتها على محمل الجد.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إطلاق سراح كارلوس في وقت لاحق، على الرغم من أن مكان وجود دمية تشاكي لا يزال مجهولاً.

 

والدمية القاتلة هي سلسلة أفلام رعب وإثارة أميركية صدر جزؤها الأول في 1988 وتحكي قصة دمية تقتل كل ما يواجهها لتصل إلى ما تريده.

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