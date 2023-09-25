تغييرات جديدة في إدارة Latitude التنفيذية حول العالم

أعلنت اليوم مجموعة Latitude، الرائدة عالميًا في مجال الإقامة والجنسية، عن إجراء تغييرات جديدة في هيكل الإدارة التنفيذية حيث سيتولى إريك ماچور منصب رئيس مجلس الإدارة وذلك لقيادة عمليات التوسع والنمو الاستراتيجي للمجموعة فيما سيتولى ميمون العسرواي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة وذلك لإدارة أكثر من 20 مكتب حول العالم، وهذا اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم.

ونجحت مجموعة Latitude تحت قيادة إريك ماچور في إجراء عملية دمج استراتيجية مع شركة RIF Trust Investment في عام 2018، وذلك لتوسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وهو ما ساهم في زيادة مبيعاتها ثلاثة أضعاف. كما ساهم هذا الاندماج الأول من نوعه في مجال الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار في صعود الشركتين، ليكونا أحد أكبر كيانات قطاع الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار في العالم بخبرة أكثر من 120 موظف في أكثر من 20 دولة، وهو ما دفع المجموعة لتحقيق معدلات نمو فائقة وترسيخ علامتها التجارية بشكل قوي داخل هذا القطاع.

وخلال مسيرته العملية الحافلة على مدار 30 عامًا كأحد خبراء هذه الصناعة، سيعمل إريك ماچور من خلال منصبه الجديد على تركيز خبراته ورؤيته الاستراتيجية في تقديم الاستشارات الحكومية وبحث فرص الاندماج والاستحواذ، حيث يهدف ذلك إلى مواصلة رفع معدلات نمو الشركة من خلال توسيع عملياتها ومنتجاتها المختلفة والمواقع الجغرافية المتواجدة بها.

وسيقوم ميمون العسراوي الرئيس التنفيذي لشركة RIF Trust بتولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Latitude والتي تحتفل بمرور عشر سنوات على دخولها قطاع الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار، حيث يتمتع العسراوي بخبرات واسعة ويمتلك سجل حافل من التوسعات الناجحة في مختلف الأسواق العالمية بالإضافة إلى قدرته على قيادة الأعمال الجديدة، حيث كان أحد العوامل الرئيسية التي قادت RIF Trust لريادة هذا القطاع داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما سيقدم ميمون العسراوي منظورًا جديدًا ورؤى مستقبلية من خلال منصبه الجديد، حيث تكمن أهميته الاستراتيجية في تحديد فرص النمو وتعزيز الابتكار وبناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء. لذا يعكس تعيين العسراوي التزام مجموعة Latitude بدعم الكوادر من داخل المجموعة إلى جانب ضمان الانتقال السلس في مناصب الإدارة التنفيذية.

أعرب ميمون العسراوي، عن سعادته البالغة بتولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Latitude، مضيفًا ": "أنا متحمس للعمل مع إريك ماچور وديفيد ريجيرو وفريق الإدارة المتميز لدينا وكافة الموظفين الموهوبين على مستوى العالم، وذلك لمواصلة مسارنا المميز. سيظل تركيزنا على التوسع في أسواق جديدة واستكشاف فرصًا جديدة وتقديم قيمة مضافة لعملائنا."

هذا وسيعمل إريك ماچور، بصفته رئيس مجلس الإدارة، بشكل وثيق مع ميمون العسراوي والفريق الإدارة التنفيذية، وذلك لتقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم المطلوب لتنفيذ خطط النمو الفعالة للمجموعة، حيث سيتم الاستفادة من شبكة التواصل الواسعة التي يحظى بها مع مختلف العاملين بالقطاع خاصة مع استمرار مجموعة Latitude في توسيع تواجدها العالمي.

وتعليقًا على دوره الاستراتيجي، قال إريك ايجور: "إنني أتطلع بحماس إلى تولي منصب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة Latitude، حيث قمنا خلال السنوات السابقة بتحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات وهو ما يدفعني لمواصلة رحلتنا في تعزيز فرص التوسع والنمو للمجموعة. كما سأقوم بالتركيز بشكل استراتيجي على تقديم الاستشارات الحكومية وبحث فرص الاندماج والاستحواذ، وهو ما يهدف إلى تعزيز مكانتنا في السوق وتقديم خدمة مميزة لعملائنا".

ويثق مجلس إدارة مجموعة Latitude في نجاح هذه التغييرات الجديدة في الإدارة التنفيذية وأنها ستكون بمثابة البداية لدخول عصر جديد من النمو والنجاح. كما ستظل المجموعة ملتزمة بقيمها الأساسية المتمثلة في النزاهة والابتكار والتركيز على خدمة عملائها بأفضل شكل ممكن وهو ما مثل سببًا رئيسيَا في نجاح المجموعة بقطاع الإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار.