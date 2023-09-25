سيدات سلة الأهلي يفزن على السكة الحديد ببطولة منطقة القاهرة

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ، الفوز على نظيره السكة الحديد ‏بنتيجة 47-29، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ، لحساب منافسات بطولة منطقة القاهرة.



وأقيم اللقاء على صالة ستاد القاهرة الدولي، وشهد أداءً قويًّا للاعبات الأهلي، وشارك في المباراة عدد كبير من اللاعبات لتجهيزهن ‏ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.‏

كان فريق سيدات السلة بالأهلي قد حقق الانتصار خلال المباراة الماضية أمام فريق الطيران بنتيجة 105-29، لحساب منافسات بطولة منطقة القاهرة.



وعلى صعيد منافسات الرجال ، تمكن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، من تحقيق المركز الرابع في منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة المقامة في سنغافورة.

وحصد الفريق المركز الرابع بعدما خسر أمام فريق جولدن بولز الصيني في مباراة تحديد المركز الثالث صباح أمس الأحد

قدم ممثل كرة السلة المصرية أداء مميزا، لكنه تأثر بالمجهود البدني الكبير نتيجة خوض3 مواجهات قوية للغاية، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الصيني بنتيجة 81-74.

ثلاثية الأهلي في افتتاح مشواره الأفريقي

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا هامًا بثلاثية من دون رد على سانت جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة، لحساب منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا

وسيطر لاعبو الأحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي عبر إمام عاشور ورامي ربيعة.

وسجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي من المقرر له أن يقام يوم الجمعة القادم.