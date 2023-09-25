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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الصومال يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي قضايا مكافحة الإرهاب

حسن شيخ محمود
حسن شيخ محمود

 

بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قضايا مكافحة الإرهاب، وتعزيز الدعم الأمريكي للقوات المسلحة الصومالية.

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وأشار الرئيس الصومالي خلال لقائهما، اليوم الاثنين، في جيبوتي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إلى "جهود الجيش الصومالي، بالتعاون مع الشعب الصومالي، فيما يتعلق بتحرير المناطق المتبقية في أيدي الإرهاب المتمثل في مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وقال إن "المليشيات تشكل عائقا أمام تنمية المنطقة حيث تهدد المنطقة أمنيا ، وكل ذلك يتطلب تعاونا دوليا من أجل القضاء على المتشددين".

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الأمريكي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة بمساعدة الصومال لضمان الأمن ومكافحة الإرهاب.

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