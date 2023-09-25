لحظات رفع السيارة المحملة بالرمال المتسببة في توقف الدائري المتجه للمريوطية.. صور 

قامت أوناش المرور برفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على الطريق الدائري المتجه للمريوطية، والتي تسببت في توقف حركة الطريق الدائري باتجاه الجيزة.

وشهد الطريق الدائري باتجاه الجيزة حادث تصادم سيارة تريلا محملة بالرمال بأخرى، مما أسفر عن انقلابها على الطريق.

وتجمع عدد كبير من المواطنين أعلى الطريق الدائري نتيجة لتوقف حركة السير.

فيما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين تريلا وانقلاب إحداهما محملة بالرمال أعلى الطريق الدائري.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرمال اصطدمت بأخرى على الطريق الدائري، مما ادي أي إلى توقف حركة المرور نهائيًا.