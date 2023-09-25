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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لحظات رفع السيارة المحملة بالرمال المتسببة في توقف الدائري المتجه للمريوطية.. صور 

لحظات رفع السيارة
لحظات رفع السيارة المحملة بالرمال

قامت أوناش المرور برفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على الطريق الدائري المتجه للمريوطية، والتي تسببت في توقف حركة الطريق الدائري باتجاه الجيزة.

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حبس سائق دهس شخصين على الطريق الدائري

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كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بسبب انقلاب مقطورة رمل بنزلة المريوطية

وشهد الطريق الدائري باتجاه الجيزة حادث تصادم سيارة تريلا محملة بالرمال بأخرى، مما أسفر عن انقلابها على الطريق.

وتجمع عدد كبير من المواطنين أعلى الطريق الدائري نتيجة لتوقف حركة السير.

فيما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين تريلا وانقلاب إحداهما محملة بالرمال أعلى الطريق الدائري.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرمال اصطدمت بأخرى على الطريق الدائري، مما ادي أي إلى توقف حركة المرور نهائيًا.

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