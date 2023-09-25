مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. الموعد والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، وذلك في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم الإثنين، في تمام السابعة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

وُتذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورت 1.

يخوض فريق الزمالك لقاء اليوم أمام المقاولون العرب، بحثًا عن حصد أول 3 نقاط في مشوار الدوري المصري، ومصالحة جماهيره بعد التعادل مع بيراميدز بالجولة الأولي والخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمقاولون العرب يبحثا عن الفوز الأول بالدوري

يدخل فريقي الزمالك والمقاولون العرب مباراة اليوم تحت عنوان البحث عن الفوز الأول في الدوري بالموسم الجديد، وذلك بعدما تعثر الزمالك في أولي مبارياته بالموسم الحالي أمام بيراميدز صاحب وصافة ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الأولي وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

علي الجانب الأخر استهل فريق المقاولون مشواره بالدوري هذا الموسم بهزيمة على يد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز فريق بلدية المحلة، بثنائية دون رد.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .