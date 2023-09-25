خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية، حيث أتاح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب التعليم الفني نظامي 3 و5 سنوات لكل التخصصات، الحصول على النتيجة.

موقع التنسيق الالكتروني

وقد بدأ موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 4 سبتمبر، استقبال تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، للحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية:

يمكن الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط: https://nategafany.emis.gov.eg/

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح

وضع الرقم السري الخاص بالطالب

كتابة الرقم التأكيدي

الضغط على الخطوة الثانية

تظهر نتيجة الدبلومات الفنية

خطوات تسجيل الرغبات



كتابة رقم الجلوس المسجل في الشهادة الحاصل عليها

تحديد نوع المؤهل صناعي أو زراعي أو تجاري

تحديد نظام الدراسة سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات

كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح

الضغط على مفتاح "نعم" وتأكيد صحة البيانات المسجلة عبر الموقع

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها.

طباعة الرغبات حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات قبل غلق الموقع