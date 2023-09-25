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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية، حيث أتاح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب التعليم الفني نظامي 3 و5 سنوات لكل التخصصات، الحصول على النتيجة.

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مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى الخميس المقبل

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ترقبوا| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات

موقع التنسيق الالكتروني 

وقد بدأ موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 4 سبتمبر، استقبال تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، للحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية:
يمكن الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط: https://nategafany.emis.gov.eg/
كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح
وضع الرقم السري الخاص بالطالب
كتابة الرقم التأكيدي
الضغط على الخطوة الثانية 
تظهر نتيجة الدبلومات الفنية

خطوات تسجيل الرغبات


كتابة رقم الجلوس المسجل في الشهادة الحاصل عليها
تحديد نوع المؤهل صناعي أو زراعي أو تجاري
تحديد نظام الدراسة سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات

كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح
الضغط على مفتاح "نعم" وتأكيد صحة البيانات المسجلة عبر الموقع
يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها.
طباعة الرغبات حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.
الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات قبل غلق الموقع 

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رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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