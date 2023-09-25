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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحضور السيسي (بث مباشر)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

حرصا من بوابة الوفد، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثا مباشرا للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية في شرم الشيخ بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا».

كما تتضمن جلسات البنك الآسيوي «شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».

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