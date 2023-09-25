الزمالك والمقاولون صدام "الجريحين" الليلة بحثاً عن تصحيح المسار

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ستاد القاهرة الدولي حيث تقام مباراة الزمالك ونظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام السابعة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

الفوز الأول.. عنوان لقاء الزمالك والمقاولون العرب

يدخل فريقي الزمالك والمقاولون العرب مباراة اليوم تحت عنوان البحث عن الفوز الأول في الدوري بالموسم الجديد، وذلك بعدما تعثر الزمالك في أولي مبارياته بالموسم الحالي أمام بيراميدز صاحب وصافة ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الأولي وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

علي الجانب الأخر استهل فريق المقاولون مشواره بالدوري هذا الموسم بهزيمة على يد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز فريق بلدية المحلة، بثنائية دون رد.

كما تعرض فريق الزمالك لخسارة غير متوقعه من فريق أرتا سولار الجيبوتي في اولي مبارياته ببطولة الكونفدرالية، في المباراة التي أقيمت في تنزانيا وخسر الأبيض بهدفين دون رد.

ويدخل فريقي الزمالك والمقاولون العرب “الجريحين” في لقاء اليوم بحثًا عن تصحيح المسار ومصالحة الجماهير بعد التعثر الأخير.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .