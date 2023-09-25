توقف حركة المرور بالطريق الدائري المتجه للجيزة بسبب انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال

شهد الطريق الدائري اتجاه الجيزة حادث تصادم سيارة تريلا محملة بالرمال بأخرى، مما أسفر عن انقلابها على الطريق.

وتجمع عدد كبير من المواطنين أعلى الطريق الدائري نتيجة لتوقف حركة السير.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين تريلا وانقلاب إحداهما محملة بالرمال أعلى الطريق الدائري.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة الي موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرمال اصطدمت بأخرى على الطريق الدائري، مما ادي أي إلى توقف حركة المرور نهائياً.

ووجه اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع وأوناش المرور لرفع السيارة وتسير حركة المرور.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.