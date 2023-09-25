مشاهد تحبس الأنفاس لتعطل لعبة في الملاهي بالركاب (فيديو)

تعطلت لعبة في متنزه أميركي وعلق الركاب رأساً على عقب وظلوا في الهواء لأكثر من 30 دقيقة لحين إصلاحها، بعضهم عانى من آلام في الصدر وفقدان الإحساس في أرجلهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الإثنين، توقف لعبة في الملاهي فجأة في وضعية عكسية للركاب، وسط حالة من الخوف والهلع استمرت أكثر من نصف ساعة قبل إصلاحها.

وكان سبنسر باركهاوس، البالغ من العمر 11 عامًا، وشقيقته ماكينزي باركهاوس، البالغة من العمر 15 عامًا، من بين أولئك الذين علقوا في الرحلة.

ظنوا أنها جزء من برنامج اللعبة

عندما توقفت الرحلة لأول مرة، افترضوا أنها جزء من التجربة، وعندما تجمعت سيارات الإسعاف تحتهم، أدركوا أن شيئًا ما يحدث.

وقال سبنسر، إن التجربة أصابته بصدمة نفسية، مضيفا أن الجميع أصيبوا بالذعر وتقيأ أحدهم أثناء تعليقه رأسًا على عقب.