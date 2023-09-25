عاجل
وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بإقالة رئيس هيئة التنمية الصناعية
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سلطنة عمان تدين تدنيس متطرفين لنسخ من المصحف الشريف في لاهاي

سلطنة عُمان
سلطنة عُمان

 

أدانت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بشدة استمرار مجموعة من المتطرفين فى مملكة نيذرلاندز بتدنيس نسخ من المصحف الشريف أمام عددٍ من السفارات فى لاهاى، مستنكرة بشدة مثل هذه الاستفزازات المُتكررة لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وما تُمثله من تحريض على العنف والكراهية.

txt

سلطنة عُمان تبتكر آليات وخدمات لتعزيز فاعلية القطاع اللوجستى 

 

وجددت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم، دعوتها للمجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزمًا بتجريم كافة الأفعال التي تحرّض على الكراهية ومعاداة الأديان والثقافات، مؤكدةً أنّ مثل هذه الأعمال تُنافي قيم التعايش السلمي والتسامح بين المجتمعات وتقف عائقًا أمام بناء عالم يسوده السلام والاحترام المتبادل.

مواد متعلقة

مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

منخفض جوي يضرب مصر في هذا الموعد .. تفاصيل

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

سلطنة عُمان تحقق إنجازات نوعية فى عدد من المسابقات الرياضية فى المحافل الدولية

سلطنة عُمان تتوسع في المساحات الخضراء لتنفيذ استراتيجية الحياد الصفري

سلطنة عُمان تعلن القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة

الجريدة الورقية