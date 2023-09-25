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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين تركيا وسوريا

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على عمق 7 كيلومترات، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

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وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على مسافة 9 كيلومترات شمال أنطاكيا.

 

 

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على مسافة 90 كيلومترًا شمال اللاذقية الواقعة غرب سوريا، على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط

 

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 17 كيلومترا جنوب داريندي، و74 كيلومترا غرب ملطية بمنطقة شرق الأناضول.

 

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