نادى الفيوم يفتح باب الاختبارات للبراعم لمدة يومين

أعلن، قطاع البراعم فى كرة القدم، بنادي محافظة الفيوم الرياضى، عن فتح باب الاختبارات المجانية، لقطاع البراعم فى كرة القدم من مواليد 2010 وحتي 2014 وخصص يومي الأربعاء والجمعه القادمين ، للاختبارات بالملعب الخماسي النجيل الصناعي بالنادي.

صرح بذلك الكابتن، احمد مجدي المدير الإداري لقطاع البراعم والناشئين، مشيراً أن الاختبارات تبدأ في التاسعة والنصف صباحا، وأضاف أن الجهاز الفني للبراعم، يضم نخبة

من المتميزين رياضياً و أصحاب تاريخ كبير فى تدريب البراعم وهم الكابتن وائل مصطفي المدير الفني لقطاع البراعم والكابتن محمود الحسيني نائب المدير الفني لقطاع البراعم

والكابتن احمد هاشم المدير الفني مواليد 2010 والكابتن مؤمن مصطفي المدير الفني مواليد 2011 - 2012 والكابتن محمد محمود (دونجا) المدير الفني مواليد 2013 - 2014

الكابتن شهاب احمد مدرب حراس البراعم ومحمد مصطفي الإداري الكابتن والكابتن علي شعبان قطاع الناشئين أخصائي العلاج الطبيعي والكابتن هاني كمال المدير الفني مواليد2003 والكابتن سيد حافظ المدير الفني مواليد 2005 - 2007 والكابتن محمد مصطفي مدرب حراس الناشئين.

الفوز فى مباراة ودية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي محافظة الفيوم،قد حقق الفوز امس الاحد على فريق سكة حديد الإسماعيلية برباعية، في المباراة الودية التي أجريت اليوم في مدينة الاسماعيليه، في إطار استعدادات الفريق لدوري القسم الثاني مجموعة الصعيد.

سجل اهداف الفيوم الأربعة، محمد اسماعيل، وأحمد كشري، وحماد حسن، وسيد لطفي، وجاءت جميع الاهداف في الشوط الثاني، وقدم الفريق أداء مميز خلال شوطي المباراة.

وأكد الكابتن سعيد صبحي المدير الفني للفريق، أن المباراة ، شهدت تطور ملحوظ، في الأداء من جميع اللاعبين، وذلك بعد خمسة أيام من المعسكر المغلق للفريق فى الاسماعيلية وتكرار المباريات الودية، مما ساهم في زيادة التجانس بين جميع عناصر الفريق، وخطوط الملعب، موضحاً أن القادم افضل للفريق خلال الفترة المقبلة، مع توالي المباريات الودية والرسمية.