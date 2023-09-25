القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي الـ53 لعلوم النيماتودا اليوم

تستضيف القاهرة اليوم الإثنين 25 سبتمبر2023، المؤتمر الدولي الـ53 لعلوم النيماتودا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جمعية النيماتولوجي في أمريكا الاستوائية

وقال الدكتور فهيم قورة، رئيس المؤتمر ورئيس جمعية النيماتولوجي في أمريكا الاستوائية، إن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في مجال الآفات النيماتودية، وأيضاً كل ما هو جديد عن أساليب مكافحتها والتعرف عليها وأضرارها، وكذلك الجديد في هذا المجال بخصوص أنواع النيماتودا الضارة لكل المحاصيل الزراعية، وكذلك النافعة والتي تستخدم في مكافحة الحشرات.

وأضاف قورة أن المؤتمر الدولي الثالث والخمسين لجمعية علوم النيماتودا في أمريكا الاستوائية يعقد لأول مرة خارج أمريكا وأوروبا، ولاول مرة في مصر وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وسوف يعقد المؤتمر لمدة 5 أيام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نخبة من أساتذة وعلماء النيماتولوجي من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأساتذة والباحثين المصريين الذين سيشاركون في فعاليات هذا الحدث العالمي لأول مرة على أرض مصر.

وسوف يتضمن المؤتمر 16 حلقة نقاشية ويوم حقلي وزيارات ميدانية لبعض المشاتل والمشروعات الزراعية، مع حضور شركات زراعية وكيماوية عالمية من داخل مصر وخارجها لعرض منتجاتهم وما هو جديد في هذا المجال.