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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

التهامى يحيى احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوى الشريف غدًا

المنشد الديني الشيخ
المنشد الديني الشيخ محمود التهامى

تنظم نقابة الصحفيين المصرية احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، الثلاثاء المقبل الموافق 26 سبتمبر، على مسرح النقابة، بمشاركة  المنشد الديني الشيخ محمود التهامى.

القصائد والابتهالات

وسيقدم التهامى خلال الحفل عددًا من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منها "قمر سيدنا النبى"، "صعيدة يا رسول الله"، "ياهو".

وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الاحتفالية تأتى فى إطار استعادة دور النقابة الثقافى والفنى، وإحياء لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام-.

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ووجه الشكر للشيخ محمود التهامى على اهتمامه بمشاركة الصحفيين فى هذه الاحتفالية، كما وجه الشكر للزميلة منى الصاوى الصحفية المتخصصة فى ملف الإنشاد الدينى بمؤسسة دار التحرير على جهودها فى التحضير للحفل.

من جانبه، أشاد الشيخ محمود التهامى بجهود نقابة الصحفيين فى نشر الثقافة ورفع الوعى والحفاظ على الهوية المصرية، لا سيما جهود دعم الإنشاد الدينى كونه مكونًا رئيسيًا للهوية وتشكيل الوعى الفنى والثقافة.

وأضاف أن نقابة الصحفيين كيان عريق يضم قامات الدولة المصرية من كتّاب ومفكرين وأدباء، موجهًا الشكر لنقيب الصحفيين الكاتب الصحفى خالد البلشى على الدعوة لإحياء الحفل.

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