الدعم السريع تقصف محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم

قصفت قوات الدعم السريع، صباح اليوم الإثنين، محيط القيادة العامة للجيش من مواقعها بجنوب العاصمة الخرطوم، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية”.

كما وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم بمنطقة شرق النيل في بحري.

أزمة إقليم دارفور تتفاقم

منذ اندلاع القتال بين القوتين العسكريتين الكبيرتين بالسودان في 15 أبريل، تصاعدت المخاوف من انزلاق إقليم دارفور في أتون حرب أهلية وقبلية مريرة، لا سيما أن المنطقة تحفل بذكريات أليمة.

إذ يزخر هذا الإقليم الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريباً، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى، فضلاً عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.

فقد اندلع الصراع فيه عام 2003 حينما وقفت مجموعة من المتمردين بوجه القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد التي اشتهرت في حينه بامتطاء الخيول، وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد الملايين.

ورغم اتفاقيات السلام العديدة، فلا يزال التوتر مستمراً منذ ذلك الوقت، كالجمر تحت الرماد، ينتظر شرارة لإيقاظه.

وقد تصاعد العنف بالفعل خلال العامين المنصرمين بشكل متقطع قبل أن يهدأ نسبياً، ليعود إلى الاشتعال ثانية إثر النزاع الذي اندلع بين الجيش السوداني والدعم السريع.