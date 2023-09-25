بحضور رائد ساحة المرتضى.. أهالي إسنا بالأقصر يحتفلون بالمولد النبوي الشريف





احتفل الآلاف من مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، مساء الأحد، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور العالم الأزهري، الشيخ أحمد المرتضى، رائد ساحة المرتضى بالأقصر.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم إلقاء خطبة عن مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فقرة للإنشاد للديني، والتواشيح، وحلقة الذكر والمديح، بحضور كبار المشايخ وعلماء الأزهر الشريف.



ويشار إلى أن أهالى إسنا يحتفلون بقدوم ذكرى المولد النبوي بطقوس متميزة، احياءا لتلك الذكرى العطرة، حيث يحتفل أهالى قرية المعلا بإقامة حفل ذكر ومدح، وإنشاد لمدة تستغرق خمسة أيام، فيما تشتعد قرى: الدير، والحميدات، والحلة وغيرها بإقامة الدورة، التي تجوب القرى، بالخيول والجمال.

واعتاد أهالي الأقصر على احياء ذكرى المولد النبوي، بطقوس مختلفة، فكل مدينة تختص باحتفالات متميزة، وداخل كل مدينة، تختفل كل قرية على طريقتها الخاصة، فهناك قرية منشأة العماري، تحتفل بالمولد بتنظيم مرماح الخيل، وحلقة تحطيب على أنغام المزمار، فيما تحتفل قرية الحبيل بالبياضية من خلال استضافة شيخ المداحين، الشيخ ياسين التهامي.

كما تحرص قرى مدينة الطود، على إقامة حلقات الذكر والمدائح، فكل قرية تقيم حفلها في يوم، ويتم استضافة ودعوة أبناء القرى المجاورة، لسماع ايات الذكر الحكيم ثم تناول العشاء، ومن بين هذه القرى، قرية الطراخين، والتي يحرص أهلها على إقامة ليلة المولد، منذ عشرات السنين، ليعقبها الدورة، كاحد الطقوس المتوارثة بالقرية، يجتمع الشباب والاطفال، وتتقدمهم الأحصنة والجمال، ويجوبون القرية بأكملها، والقرى المجاورة.