أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال التعاملات الصباجية، اليوم الإثنين25 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو جنيهين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2210 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الإثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2210 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2525 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2315 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1894 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1473 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1262 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 947 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17680 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1926 دولارًا للأوقية.