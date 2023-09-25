الأرض تستقبل مسبارًا عائدا من كويكب بينو

الأرض على موعد مع مسبار OSIRIS-REx العائد من كويكب بينو والذي هبط في 20 أكتوبر عام 2020 على سطح هذا الجرم السماوي البعيد ليأخذ عينات من تربته، وفق روسيا اليوم.

وحقق المسبار تلك العملية بواسطة مكنسة كهربائية تزودت بها الذراع الآلية المخصصة لجمع عينات التربة.

وقام المسبار بطريقه إلى البيت ببضع مناورات جاذبية، والتلف مرتين حول الشمس وقطع مسافة 2.3 مليار كيلومتر قبل أن يصل الأرض.

ويتوقع أن يقترب المسبار من الأرض في 24 سبتمبر الجاري حيث سيقذف كبسولة مع تربة تزن 250 غراما، وستنزل الكبسولة بمظلة لتهبط على الأرض في منطقة صحراء يوتا بالقرب من ميدان تدريبي تابع لوزارة الدفاع الأمريكية. وستنقل "ناسا" البث الحي لعملية الهبوط.

ويقول العلماء إن التربة من كويكب بينو لازمة لفهم كيفية تشكل المنظومة الشمسية والأرض على وجه الخصوص، لأنهم يعتبرون أن كويكبات بقيت داخل المنظومة الشمسية بعد انتهاء عملية إنشائها منذ 4.5 مليار عام تقريبا. ومن غير المستبعد أن يعثروا نتيجة دراستهم لمواد البناء على لبنات حياة ما أو حتى بكتيريا.