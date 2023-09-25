أمازون تطرح جيلها الأحدث من النظارات الذكية.. تصميم أنيق ومواصفات ممتازة

أعلنت Amazon عن إطلاق نماذج جديدة للنظارات الذكية Echo Frames، التي تميزت بتصاميم أنيقة ومواصفات ممتازة.

وأشارت Amazon إلى أنها تعاونت مع شركة Carrera الإيطالية في تصميم نظاراتها الجديدة، وأن هذه النظارات أتت بتصاميم أكثر جاذبية مقارنة بنظارات Echo Frames السابقة، وحصلت على بعض التعديلات التقنية التي تجعلها أكثر عملية.

وتحتوي نظارات Echo Frames الجديدة على ميكروفون مدمج ومكبرات صوت موجهة نحو الأذنين، مما يسمح باستخدامها لإجراء المكالمات الصوتية عوضا عن السماعات، كما يمكن التحكم بها عبر مساعد Alexa الصوتي، ويمكن استعمالها للاستماع للموسيقى، والأهم من ذلك هو أن تصميمها يسمح بتركيب عدسات متنوعة عليها لاستخدامها كنظارات طبية أو نظارات شمسية.

ومن الأمور التقنية المهمة التي حصلت عليها هذه النظارات هو أن بطاريتها باتت تعمل لمدة أطول بالشحنة الواحدة مقارنة بنظارات Echo Frame السابقة، إذ أصبحت البطارية تكفي لست ساعات من الاستخدام المتواصل، كما أصبحت النظارات اتدعم إمكانية الاقتران بعدة أجهزة ذكية في نفس الوقت، ومساعد Alexa الموجود فيها حصل على ميزات تساعد المستخدم في العثور على نظاراته في حال فقدانها في مكان ما.

وستطرح من النظارات الجديدة 7 نماذج مختلفة سعرها نحو 269 يورو.