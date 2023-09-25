ميدو يعلق على استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة المقاولون العرب

علق أحمد حسام ميدو على استبعاد ثلاثي الزمالك حمزة المثلوثي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا من قائمة مباراة المقاولون.

إقرأ أيضًا..

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"أوسوريو يريد أن يقوم بإدخال لاعبي الزمالك في المباراة بشكل تدريجي"



وأضاف: "لكن في نفس الوقت لا بديل عن الفوز أمام المقاولون يجب أن يدخل الزمالك مباراة أرتا سولار وهو محقق الفوز على المقاولون"



واختتم:"أوسوريو يحاول القيام بسياسة التدوير بشكل مختلف"

