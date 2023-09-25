عاجل
فرنسا تسحب سفيرها لدى النيجر محمود عبدالمغني: اشتغلت في ورشة طوب وبلاط (فيديو) ياسمين صبري تكشف عن مهنتها المفضلة حال عدم عملها بمجال الفن (فيديو) أحمد موسى يبكي على الهواء في سيناء (فيديو)
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يعلق على استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة المقاولون العرب

ميدو
ميدو

علق أحمد حسام ميدو على استبعاد ثلاثي الزمالك حمزة المثلوثي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا من قائمة مباراة المقاولون. 

إقرأ أيضًا..

txt

نجم الزمالك السابق: الأبيض سيفوز برباعية على أرتا سولار

txt

عفت نصار: أتمنى أن يلعب أوسوريو وفقا لإمكانيات لاعبي الزمالك

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"أوسوريو يريد أن يقوم بإدخال لاعبي الزمالك في المباراة بشكل تدريجي"
 

وأضاف: "لكن في نفس الوقت لا بديل عن الفوز أمام المقاولون يجب أن يدخل الزمالك مباراة أرتا سولار وهو محقق الفوز على المقاولون" 
 

واختتم:"أوسوريو يحاول القيام بسياسة التدوير بشكل مختلف"
 

مواد متعلقة

فاروق جعفر يحسم جدل دعمه في انتخابات الزمالك من قبل مرتضى منصور

الجزيري وزيزو يعودان لقائمة الزمالك استعدادا لمباراة المقاولون واستبعاد دونجا

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خاصة لـ محمود علاء

أحمد فتوح يؤدي تدريبات تأهيلية اليوم في مران الزمالك

لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات بدنية في مران الزمالك

تدريبات خاصة لمستبعدي الزمالك من مواجهة بيراميدز
الجريدة الورقية