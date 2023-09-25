عاجل
فرنسا تسحب سفيرها لدى النيجر محمود عبدالمغني: اشتغلت في ورشة طوب وبلاط (فيديو) ياسمين صبري تكشف عن مهنتها المفضلة حال عدم عملها بمجال الفن (فيديو) أحمد موسى يبكي على الهواء في سيناء (فيديو)
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: كولر ساهم في تطوير ديانج وهذا سبب عدم احتراف اللاعب في أوروبا

اليو ديانج
اليو ديانج

علق أحمد حسام ميدو على فوز الأهلي على سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. 

إقرأ أيضًا  ..

txt

جهاد جريشة: الحكم تجاهل احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام سان جورج

txt

كولر: ثلاثية سان جورج خطوة مهمة في بداية مشوار الأهلي بالبطولة

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أفكار كولر الهجومية ظهرت بشكل واضح خلال مواجهة سان جورج الإثيوبي بغض النظر عن إمكانيات المنافس"

وأضاف: "كولر يستخدم محمد هاني في عمق الملعب وهناك أفكار ثابتة بالنسبة لمارسيل كولر، وفارق الإمكانيات كان واضحا"

تابع: "تحركات ديانج أصبحت أفضل عن الموسم الماضي وتطور بشكل كبير خاصة في الثلث الهجومي فضلا عن شراسته في استخلاص الكرات"

واختتم:" مشكلة ديانج في قراراته في الثلث الهجومي من الملعب، وهذا ما يعطله عن التواجد والاحتراف في أوروبا"

مواد متعلقة

لوك إيميل في حواره لـ الوفد : من الصعب تتويج الأهلي بكأس العالم للأندية.. الزمالك نادي كبير لا يموت

ماييلي على رأس قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي في الدوري المصري

قناة مفتوحة مجانية لنقل مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا

أفشة وشوبير على مقاعد البدلاء الأهلي لمباراة سان جورج الأثيوبي

شاهد غرفة تغيير ملابس الأهلي قبل لقاء سانت جورج الإثيوبي

مشاهدة مباراة الأهلى اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم 2023-09-24 في دوري أبطال أفريقيا

هل تشهد انتقالات يناير ضم الأهلي لأحد نجوم الزمالك؟
الجريدة الورقية