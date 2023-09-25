ميدو: كولر ساهم في تطوير ديانج وهذا سبب عدم احتراف اللاعب في أوروبا

علق أحمد حسام ميدو على فوز الأهلي على سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أفكار كولر الهجومية ظهرت بشكل واضح خلال مواجهة سان جورج الإثيوبي بغض النظر عن إمكانيات المنافس"

وأضاف: "كولر يستخدم محمد هاني في عمق الملعب وهناك أفكار ثابتة بالنسبة لمارسيل كولر، وفارق الإمكانيات كان واضحا"

تابع: "تحركات ديانج أصبحت أفضل عن الموسم الماضي وتطور بشكل كبير خاصة في الثلث الهجومي فضلا عن شراسته في استخلاص الكرات"

واختتم:" مشكلة ديانج في قراراته في الثلث الهجومي من الملعب، وهذا ما يعطله عن التواجد والاحتراف في أوروبا"