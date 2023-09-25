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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تحت شعار نحلم ونحقق

البعثة الدبلوماسية في مصر تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين..صور

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية اليوم

 

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر في القاهرة اليوم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور الوزراء في الحكومة المصرية ومفتي مصر ووكيل الأزهر وممثل عن الكنيسة والسفراء المعتمدين لدى القاهرة إضافة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمفكرين.

 وفي بداية الحفل ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة نقل من خلالها  تحيات وتقدير المملكة قيادة وحكومة وشعبا للحضور، وتناول من خلالها رؤية المملكة الطموحة التي أثبت من خلالها أبناء الوطن أننا " نحلم ونحقق " و " نقول لنفعل " حيث تتسابق كافة قطاعات المملكة في تحقيق منجزات غير مسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، يشهد عليها جميع المراقبين والمحللين والمتابعين الدوليين.

وأضاف أن جهود التحول والتطور التي تقودها المملكة العربية السعودية لا تقتصر على مصالحها فحسب بل تمتد لتسهم بشكل مباشر في التنمية العالمية المستدامة.

 وتحدث سفير خادم الحرمين الشريفين باعتزاز عن العلاقات الوثيقة والأواصر التاريخية الممتدة بين المملكة ومصر وما تشهده من نمو مطرد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيهما الرئيس عبد الفتاح السيسي لترتقي هذه العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي الجدير بالبلدين في خدمة المصالح المشتركة، وأمتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.

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