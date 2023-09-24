حديقة حيوان تقدم مثلجات للحيوانات.. لمواجهة الحر (فيديو)

ليس من الطبيعي ان تحصل الحيوانات على مثلجات ووجبات مثلجة من اجل تبريد الجسد، إلا أنه ومع موجة حر نادرة نشهدها خلال الفترة الحالية، حصلت الحيوانات في حديقة حيوان بريو دي جانيرو على حلوى مثلجة لتبرد أجسادها.

وقدمت حديقة الحيوان والعاملين بها، خلال فترة موجة الحر الحالية، مكعبات الثلج بطعم الفواكه للعديد من الحيوانات في حديقة الحيوان من بينهم القرده.

Leão Simba recebe picolé sabor 'sangue' no formato de pudim no Bioparque do Rio



Leão, onça, urso e elefanta receberam picolés para se refrescarem neste calorão.



Leia sobre a ação: https://t.co/JlFmf5F6QF pic.twitter.com/tHu0UMaynk — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) September 22, 2023

وأوضح أحد العاملين بحديقة الحيوان، أنه ليس من الطبيعي أن يتم تقديم مثل هذه الوجبات المثلجة للحيوانات، إلا أن موجة الطقس الحر هي السبب في أن تم تقديم هذه الوجبات لتبريد جسد الحيوانات، حتى لا يتعرض لأي مشكلة صحية قاتلة.

ومن جانبها، وقالت ليتيسيا فيتوسا، عالمة الأحياء المعنية برعاية الحيوان في الحديقة، خلال تصريحات لـ"ايرو نيوز"، إنه بما أننا نواجه موجة حر شديدة، نقدم مثلجات للحيوانات بحسب نوع كل حيوان، وبشكل عام تلقى المثلجات شعبية كبيرة داخل الحديقة، متابعة: “حصلت القرود على مثلجات بنكهة الفواكه البطيخ والأناناس والعنب بينما حصلت الأسود على اللحم المفروم والمجمد”.

وأوضحت عالمة الأحياء أن الفيلة كوالا والتي تبلغ أكثر من 60 عامًا وتم انقاذها من سيرك في ساو باولو في التسعينيات فضلت سحق الفاكهة المجمدة قبل التهامها.