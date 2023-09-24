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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

في احتفالية السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الوطني ال 93

السفير السعودي بالقاهرة:العلاقات بين الرياض والقاهرة تاريخية مميزة وتمتد عبر التاريخ

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية اليوم بالسفارة السعودية

 

أشاد السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، بالعلاقات التاريخية بين الرياض والقاهرة ووصفها بأنها مميزه وممتده عبر التاريخ، وترتقي إلى المستوى الاستراتيجي اللائق بمكانة البلدين.

وأضاف النقلي، خلال كلمته بحفل اليوم الوطني 93 للمملكة، أن العلاقات بين مصر والسعودية تشهد نموا بما يخدم السلم والأمن القومي في المنطقة والإقليم، في ظل قيادات البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونحرص على التطوير الدائم لتلك العلاقات الأخويه.
واحتفلت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة اليوم الأحد، بـ اليوم الوطني للمملكة الـ93، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.


وحضر الاحتفالية المهندس طارق الملا، وزير البترول والذي القي كلمته ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، المستشار عمر مروان وزير العدل علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والبابا تواضروس الثاني، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة  ولفيف من الاعلاميين والفنانين 

 

 

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