التعنت مستمر بمفاوضات سد النهضة ولميس الحديدي: إثيوبيا ترى ملكيتها الكاملة للنيل

علقت الإعلامية لميس الحديدي على بيان وزارة الري الصادر حول نتيجة مفاوضات سد النهضة، قائلة : “مش بيان غريب معظم التوقعات كانت تشير إلى ذلك الموقف الإثيوبي وبيان وزارة الري مهم وجاء بلغة واضحة”.

وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: “هذا يعني أن المباحثات متعثرة وكان ذلك متوقعاً ووزير الري قال في وقت سابق متفائلون بحذر بجولة المفاوضات”.



وأكملت : “مصر مطالبها واضحة بأن هذا نهر دولي وعلينا أن نتعامل معه كنهر دولي وبناء على مباحثات الرئيس المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإثيوبي من 13 يوليو الماضي قررا الرئيسان بدء عملية تفاوض مدتها أربعة أشهر بدأت في أغسطس ونحن الآن على وشك انقضاء شهرين منها”.

وأردف: “بينما نتحدث عن مرور شهرين من أربعة أشهر تواصل إثيوبيا عمليات الملء الرابع وخزان السد به 41 مليار متر مكعب من المياه منها 24 مليار متر مكعب تم مؤخراً ومنهم 17 مليار متر مكعب في أوقات سابقة”.

نكبة درنة



وواصلت : “هذا رقم مقلق للغاية خاصة بعدما رأينا نكبة درنة بعد إعصار دانيال صحيح هي سدود ضعيفة ولم تكن تخضع لعملية صيانة ولكن علينا أن نعرف أن سد النهضة موجود وفقاً للعلماء في منطقة مضطربة جيولوجياً والسد يقع في منطقة مرتفعة عن الأراضي السودانية وفي حال تعرض المنطقة لمشكلة ضمن التغيرات المناخية قد تتعرض السودان لفيضان عارم قد يودي بحياة الملايين من البشر”.



وتساءلت : “مصر كانت قد اقترحت وجود وسيط دولي والمراقبين الدوليين وتصر أديس ابابا أن يكون دورهم مجرد مراقب فقط علينا أن نطالب بعودة المراقبين الدوليين كوسطاء وليسوا كمراقبين في ضوء المعطيات الحالية فنحن في نفس النقطة كل طرف منحاز لرأيه بينما تواصل أديس أبابا عمليات الملء وسط تعنت لا منتهي بلا تراجع وإلى متى سنظل في هذا الشقاق”.



وواصلت : “هل ممكن في ضوء ما حدث في درنة من كارثة إنسانية أن نلجأ مجدداً لمجلس الامن ؟ هذه كارثة إن تعرضنا لهذا الخطر”.

سد النهضة



وطالبت بضرورة أن يكون لدينا خطة في التعامل مع هذا التعنت، قائلة : “نحتاج مواقف واضحة في مسألة سد النهضة، وسيناريو ثان لدى الدولة المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر هناك خطر من أن يحدث في إثيوبيا ما حدث في درنة”.



وأتمت : “فيه أمرين مهمين في مسألة سد النهضة، أولها عودة المراقبين الدوليين، وثانيا: هل يمكن اللجوء مرة أخرى لمجلس الأمن؟ سياسة فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة مستمرة، وإثيوبيا ترى أنه لا حق للآخرين في مياه النيل”.