روما يسقط في فخ التعادل امام تورينو بالدوري الإيطالي

فرط فريق روما في نقطتين جديدتين في مشواره بالدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه تورينو في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف لهدف.

إنتهت أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل اسلبي بين الفريقين، رغم الأفضلية الواضحة لفريق العاصمة الإيطالية.

ورغم سيطرة روما على مجريات اللعب إلا أنه فشل في ترجمة أفضليته إلى أهداف لتنتهي أحداث الـ 45 دقيقة الأولى بنتيجة 0-0.

بدأ روما الشوط الثاني بضغط هجومي مميز أجبر به تورينو على التراجع إلى وسط ملعبه من اجل إغلاق المساحات في خط دفاعه امام الذئاب.

وفي الدقيقة 68 نجح المخحضرم روميلو لوكاكو في تسجيل أول أهداف المباراة لصالح روما بعد تمريرة حاسمة من زميله راسموس كريستنسن.

تحسن أداء تورينو بعد الهدف وحاول العودة في نتيجة اللقاء وإدراك التعادل على أقل تقدير.

وفي الدقيقة 85 ينجح الكولومبي الخطير زاباتا في تسجيل هدف التعادل لصالح تورينو لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

بهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 5 نقاط في المركز 13 ، بينما وصل تورينو إلى النقطة الثامنة في المركز التاسع بجدول الترتيب.